Дарья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Василий Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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