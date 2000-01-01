Дарья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванович
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно