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Василий Петрович

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1690 г.р.

Мать

1694 г.р.

Жена

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Петр Иванович

Мать: Дарья Лукьяновна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Феофилактовна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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