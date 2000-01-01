Василий Петрович
Место рожденияБоровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Петр Иванович
Мать: Дарья Лукьяновна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Феофилактовна
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно