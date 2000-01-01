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Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1694 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Дарья Лукьяновна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Дарья Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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