Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Дарья Лукьяновна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Дарья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Лукьяновна
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно