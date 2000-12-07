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Поляков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1915

Дата смерти

07.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1915

Отец: Поляков Пётр

Мать: Прасковья

Призыв на военную службу
?.06.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: мл. командир, старшина Воинская часть: 125-я танковая бригада
Рождение ребёнка
25.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Елизавета

Рождение ребёнка
03.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Елизавета

Военная награда
08.06.1967
Орден Славы III степени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
07.12.2000
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