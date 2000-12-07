Поляков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1915
Дата смерти07.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1915
Отец: Поляков Пётр
Мать: Прасковья
Призыв на военную службу
?.06.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: мл. командир, старшина Воинская часть: 125-я танковая бригада
Рождение ребёнка
25.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Елизавета
Рождение ребёнка
03.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Елизавета
Военная награда
08.06.1967
Орден Славы III степени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
07.12.2000