Полякова (Евдокимова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Евдокимова) Елизавета

Полякова (Евдокимова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1924

Дата смерти

14.06.2008

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1924

Отец: Евдокимов Михаил

Мать: Евдокимова Мария

Рождение ребёнка
25.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Иван Петрович

Смерть
14.06.2008
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close