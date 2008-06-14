Полякова (Евдокимова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1924
Дата смерти14.06.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1924
Отец: Евдокимов Михаил
Мать: Евдокимова Мария
Рождение ребёнка
25.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Иван Петрович
Смерть
14.06.2008
Похороны
Неизвестно