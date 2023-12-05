Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1915

Сын: Поляков Иван Петрович

Отец ребёнка: Поляков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Поляков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Поляков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Поляков Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Поляков Пётр

Смерть
Неизвестно
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