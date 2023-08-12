Мурадымова Зухра Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадымова Зухра Ибрагимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1928

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928

Отец: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Мать: Якупова Нурания Хаматгали кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурадымов Рафик Хазипович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглова Нурия Хазиповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурадымов Равиль Хазипович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.04.1959

Дочь: Нуретдинова Наиля Хазиповна

Отец ребёнка: не указан

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