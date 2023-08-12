Мурадымова Зухра Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1928
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурадымов Рафик Хазипович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурадымов Равиль Хазипович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.04.1959
Дочь: Нуретдинова Наиля Хазиповна
Отец ребёнка: не указан