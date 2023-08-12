Якупов Ибрагим Шаяхмет улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Якупов Шаяхмет Якуп улы

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Около 1922

Жена: Якупова Нурания Хаматгали кызы

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шайхутдинова Рауза Ибрагим кызы

Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы

Рождение ребёнка
13.01.1928

Дочь: Мурадымова Зухра Ибрагимовна

Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы

Рождение ребёнка
1930

Сын: Якупов Азат Ибрагим улы

Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы

Рождение ребёнка
1934

Сын: Якупов Дамир Ибрагим улы

Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы

Рождение ребёнка
1936

Сын: Якупов Ирек Ибрагим

Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мурадымова Флюра Ибрагим кызы

Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы

Военная служба
Около 1943
Призвали на Великую отечественную войну 1941-45 гг. Умер на фронте, в районе Украины
Смерть
1945

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