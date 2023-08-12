Якупов Ибрагим Шаяхмет улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1945
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Якупов Шаяхмет Якуп улы
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шайхутдинова Рауза Ибрагим кызы
Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы
Рождение ребёнка
13.01.1928
Дочь: Мурадымова Зухра Ибрагимовна
Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы
Рождение ребёнка
1936
Сын: Якупов Ирек Ибрагим
Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мурадымова Флюра Ибрагим кызы
Мать ребёнка: Якупова Нурания Хаматгали кызы
Военная служба
Около 1943
Призвали на Великую отечественную войну 1941-45 гг. Умер на фронте, в районе Украины
Смерть
1945