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Якупова Нурания Хаматгали кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Хамадеев Хаматгали

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1922

Муж: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шайхутдинова Рауза Ибрагим кызы

Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Рождение ребёнка
13.01.1928

Дочь: Мурадымова Зухра Ибрагимовна

Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Рождение ребёнка
1930

Сын: Якупов Азат Ибрагим улы

Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Рождение ребёнка
1934

Сын: Якупов Дамир Ибрагим улы

Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Рождение ребёнка
1936

Сын: Якупов Ирек Ибрагим

Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мурадымова Флюра Ибрагим кызы

Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Смерть
2001

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