Якупова Нурания Хаматгали кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти2001
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Хамадеев Хаматгали
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шайхутдинова Рауза Ибрагим кызы
Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы
Рождение ребёнка
13.01.1928
Дочь: Мурадымова Зухра Ибрагимовна
Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы
Рождение ребёнка
1936
Сын: Якупов Ирек Ибрагим
Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мурадымова Флюра Ибрагим кызы
Отец ребёнка: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы
Смерть
2001