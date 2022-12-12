(Riabchik Sofia) Shmerling Sofia
Место рожденияBelorussia
Дата рождения04.03.1897
Дата смерти?.08.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1897
Отец: Шмерлинг Гирш
Мать: не указана
Belorussia
Рождение ребёнка
31.03.1919
Дочь: Фейгина Любовь
Отец ребёнка: Рябчик Арон
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Riabchik Elizaveta
Отец ребёнка: Рябчик Арон
Russia
Рождение ребёнка
08.10.1938
Сын: Рябчик Григорий
Отец ребёнка: Рябчик Арон
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябчик Арон
Смерть
?.08.1985