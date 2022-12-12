(Riabchik Sofia) Shmerling Sofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Riabchik Sofia) Shmerling Sofia

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Место рождения

Belorussia

Дата рождения

04.03.1897

Дата смерти

?.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1897

Отец: Шмерлинг Гирш

Мать: не указана

Belorussia
Рождение ребёнка
31.03.1919

Дочь: Фейгина Любовь

Отец ребёнка: Рябчик Арон

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Riabchik Elizaveta

Отец ребёнка: Рябчик Арон

Russia
Рождение ребёнка
08.10.1938

Сын: Рябчик Григорий

Отец ребёнка: Рябчик Арон

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябчик Арон

Смерть
?.08.1985
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