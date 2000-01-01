Шмерлинг Гирш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Штейнберг Гита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1897
Дочь: Shmerling Sofia
Мать ребёнка: не указана
Belorussia
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шмерлинг Зиновий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Левина Мария
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно