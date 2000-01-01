Шмерлинг Гирш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмерлинг Гирш

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Штейнберг Гита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1897

Дочь: Shmerling Sofia

Мать ребёнка: не указана

Belorussia
Рождение ребёнка
1899

Сын: Шмерлинг Зиновий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Левина Мария

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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