Штейнберг (Шмерлинг) Гита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейнберг (Шмерлинг) Гита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шмерлинг Гирш

Мать: не указана

Смерть
1964
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