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Штейнберг (Шмерлинг) Гита
Штейнберг (Шмерлинг) Гита
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
1964
Пол
Женский
Отец
Шмерлинг Гирш
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Шмерлинг Гирш
Мать: не указана
Смерть
1964
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