Рябчик Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчик Арон

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Рябчик Исаак

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
31.03.1919

Дочь: Фейгина Любовь

Мать ребёнка: Shmerling Sofia

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Спивак Елизавета Аароновна

Мать ребёнка: Shmerling Sofia

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
08.10.1938

Сын: Рябчик Григорий

Мать ребёнка: Shmerling Sofia

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Shmerling Sofia

Смерть
?.12.1941
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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