Рябчик Арон
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Рябчик Исаак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1919
Дочь: Фейгина Любовь
Мать ребёнка: Shmerling Sofia
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Спивак Елизавета Аароновна
Мать ребёнка: Shmerling Sofia
Рождение ребёнка
08.10.1938
Сын: Рябчик Григорий
Мать ребёнка: Shmerling Sofia
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Shmerling Sofia
Смерть
?.12.1941
Похороны
Неизвестно
пропал без вести