Ситнов Иван Михайлов
мужской, родился 1794, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Ситнов Еким Иванов1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ситнов Еким Иванов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1847
Левашовка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно