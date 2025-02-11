Ситнов Иван Михайлов 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Ситнов Иван Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1794, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Ситнов Еким Иванов1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ситнов Еким Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1847
Левашовка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Переведен

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

41,5 по прошлой переписи

Смерть
Неизвестно

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