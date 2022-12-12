Исправникова Авдотья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Авдотья Никифорова

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Место рождения

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1725

Сын: Исправников Алексей Ионович

Отец ребёнка: Исправников Иона Степанович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Исправников Трофим Ионович

Отец ребёнка: Исправников Иона Степанович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1731

Сын: Исправников Данила Ионович

Отец ребёнка: Исправников Иона Степанович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Исправников Федор Ионович

Отец ребёнка: Исправников Иона Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Иона Степанович

Смерть
Неизвестно
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