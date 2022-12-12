Исправникова Авдотья Никифорова
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Исправников Алексей Ионович
Отец ребёнка: Исправников Иона Степанович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Исправников Трофим Ионович
Отец ребёнка: Исправников Иона Степанович
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1731
Сын: Исправников Данила Ионович
Отец ребёнка: Исправников Иона Степанович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Исправников Федор Ионович
Отец ребёнка: Исправников Иона Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно