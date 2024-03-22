Исправников Иона Степанович
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Исправников Степан
Рождение ребёнка
1725
Сын: Исправников Алексей Ионович
Мать ребёнка: Исправникова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Исправников Трофим Ионович
Мать ребёнка: Исправникова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Исправников Данила Ионович
Мать ребёнка: Исправникова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Исправников Федор Ионович
Мать ребёнка: Исправникова Авдотья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно