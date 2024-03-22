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Исправников Иона Степанович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Исправников Степан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1725

Сын: Исправников Алексей Ионович

Мать ребёнка: Исправникова Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Исправников Трофим Ионович

Мать ребёнка: Исправникова Авдотья Никифорова

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1731

Сын: Исправников Данила Ионович

Мать ребёнка: Исправникова Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1733

Сын: Исправников Федор Ионович

Мать ребёнка: Исправникова Авдотья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Авдотья Никифорова

Смерть
Неизвестно
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