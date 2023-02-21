Исправников Алексей Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1750
Сын: Исправников Елисей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Исправникова Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Исправникова Мавра Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно