Исправников Алексей Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправников Алексей Ионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Исправников Иона Степанович

Мать: Исправникова Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Исправников Елисей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Исправникова Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Исправникова Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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