Якущенко (Крамаренко) Марина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения18.07.1856 ст.
Дата смерти29.02.1920 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1856 ст.
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031-1500001/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1500002:fmm
Рождение ребёнка
15.04.1880 ст.
Дочь: Горобец Арина Трофимовна
Отец ребёнка: Крамар Трофим Иванович
Село Черныши Пшеничниковской волости Каневского уезда Киевской губернии Украина
Смерть
29.02.1920 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS4-33QN-H?i=407&cc=4133834&cat=829221 Ф. 931, о. 2, д. 97