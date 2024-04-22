Крамар (Якущенко) Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамар (Якущенко) Трофим Иванович

Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

14.04.1850 ст.

Дата смерти

24.12.1919 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черныши, Черкаська область
https://www.myheritage.com/pedigree-tree-511996031-1500001/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA?lang=RU#1500002:fmf
Рождение ребёнка
15.04.1880 ст.

Дочь: Горобец Арина Трофимовна

Мать ребёнка: Якущенко Марина Иосифовна

Черныши, Черкаська область
Село Черныши Пшеничниковской волости Каневского уезда Киевской губернии Украина
Смерть
24.12.1919 ст.
Черныши, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS4-33Q4-W?i=404&cc=4133834&cat=829221 Ф. 931, о. 2, д. 97
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