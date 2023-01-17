Горобец (Крамар) Арина (Ирина) Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горобец (Крамар) Арина (Ирина) Трофимовна

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Место рождения

Черныши, Черкаська область

Дата рождения

15.04.1880 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черныши, Черкаська область
Село Черныши Пшеничниковской волости Каневского уезда Киевской губернии Украина
Место жительства
Около 1936
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1961
Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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