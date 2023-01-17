Горобец (Крамар) Арина (Ирина) Трофимовна
Место рождения
Дата рождения15.04.1880 ст.
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Черныши Пшеничниковской волости Каневского уезда Киевской губернии Украина
Место жительства
Около 1936
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1961
Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область