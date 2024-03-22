Строгальщикова Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Бракосочетание
1769
Рождение ребёнка
1770
Сын: Строгальщиков Евграф Афанасьевич
Отец ребёнка: Строгальщиков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Строгальщиков Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Строгальщиков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1785 ст.
Дочь: Желвунцова Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Строгальщиков Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно