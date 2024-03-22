Строгальщикова Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строгальщикова Парасковья Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1769

Муж: Строгальщиков Афанасий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Строгальщиков Евграф Афанасьевич

Отец ребёнка: Строгальщиков Афанасий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Строгальщиков Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Строгальщиков Афанасий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1785 ст.

Дочь: Желвунцова Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Строгальщиков Афанасий Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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