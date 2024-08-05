Владиславлев Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Владиславлев Иван Петрович
Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Владиславлева) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Владиславлев Алексей Петрович
Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Владиславлев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Владиславлева) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна
Смерть
Неизвестно