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Владиславлев Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Владиславлев Александр Иванович

Мать: (Третьякова) Анисия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владиславлева Елена Петровна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Владиславлев Иван Петрович

Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Владиславлева) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Владиславлев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Владиславлев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Владиславлева) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Владиславлева Елена Петровна

Смерть
Неизвестно

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