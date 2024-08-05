Владиславлева Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1729
Сын: Владиславлев Иван Петрович
Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Владиславлева) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Владиславлев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Владиславлев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Владиславлева) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович
Смерть
Неизвестно