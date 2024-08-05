Владиславлева Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владиславлева Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владиславлев Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Владиславлев Иван Петрович

Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Владиславлева) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Владиславлев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Владиславлев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Владиславлева) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Владиславлев Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно

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