Корсун Евфимий Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсун Евфимий Ананьевич

Корсун Евфимий Ананьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

15.10.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1911

Отец: Корсун Ананий Трофимович

Мать: Марина Емельяновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 24 /, м/к-1911г../ зап.№ 59 /
Крещение
15.10.1911
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 59 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 24 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Липа Симеон Филиппович и Карпа Грека жена Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close