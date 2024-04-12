Корсун Евфимий Ананьевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1911
Отец: Корсун Ананий Трофимович
Мать: Марина Емельяновна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 24 /, м/к-1911г../ зап.№ 59 /
Крещение
15.10.1911
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1911г./ зап.№ 59 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 24 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Липа Симеон Филиппович и Карпа Грека жена Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно