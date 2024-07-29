Журавлев Конон Неофитович (Панфилович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Конон Неофитович (Панфилович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1829 ст.

Дата смерти

24.09.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1829 ст.

Отец: Журавлев Неофит или Панфил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Ольга Фёдоровна

Поручитель
27.04.1858 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Орловского уезда, Илганской волости, уволенный в бессрочный отпуск рядовый 7-го запасного батальона НовоХХХландского пехотного полка Трофим Неофитов Журавлев Невеста: Глазовского уезда Сепыцко... Показать все
Восприемник
18.04.1859 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Иван Родители: Сепыцкой волости, починка Шоринского государственный крестьянин Ермил Ксенофонтов Малышев и законная жена его Анна Терентиева
Рождение ребёнка
30.01.1875 ст.

Сын: Журавлев Василий Кононович

Мать ребёнка: Журавлева Мария Семёновна

Смерть
24.09.1896 ст.

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