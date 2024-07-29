Журавлев Конон Неофитович (Панфилович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1829 ст.
Дата смерти24.09.1896 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1829 ст.
Отец: Журавлев Неофит или Панфил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Поручитель
27.04.1858 ст.
Жених: Орловского уезда, Илганской волости, уволенный в бессрочный отпуск рядовый 7-го запасного батальона НовоХХХландского пехотного полка Трофим Неофитов Журавлев Невеста: Глазовского уезда Сепыцко... Показать все
Восприемник
18.04.1859 ст.
Иван Родители: Сепыцкой волости, починка Шоринского государственный крестьянин Ермил Ксенофонтов Малышев и законная жена его Анна Терентиева
Рождение ребёнка
30.01.1875 ст.
Сын: Журавлев Василий Кононович
Мать ребёнка: Журавлева Мария Семёновна
Смерть
24.09.1896 ст.