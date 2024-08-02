Журавлев Неофит или Панфил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Неофит или Панфил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Малышева (Журавлева) Стефанида Неофитовна (Панфиловна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.

Сын: Журавлев Конон Неофитович (Панфилович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Журавлев Трофим Неофитович (Панфилович)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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