Журавлев Неофит или Панфил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Малышева (Журавлева) Стефанида Неофитовна (Панфиловна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.
Сын: Журавлев Конон Неофитович (Панфилович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Журавлев Трофим Неофитович (Панфилович)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно