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Журавлева Ольга Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

06.11.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Конон Неофитович (Панфилович)

Смерть
06.11.1871 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: от опуха сердца
Похороны
09.11.1871 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

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