Журавлева Ольга Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти06.11.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1871 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: от опуха сердца
Похороны
09.11.1871 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика