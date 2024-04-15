Демяненко (Толстенко) Параскева Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демяненко (Толстенко) Параскева Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

До ?.07.1899

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.09.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Вера Яковлевна Ковалева
Восприемник
01.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Никита Назарович Товстенко
Восприемник
10.01.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Татьяна Яковлевна Коваленко
Восприемник
30.03.1874
Хотень, Сумська область
Иван Потапович Черняков
Восприемник
16.01.1875 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Венедиктович Кибиков
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: Демяненко Даниил Антонович

Хотень, Сумська область
поручитель х Русского крестьянин Гончаренко Матвей | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76H-H?cc=3511744
Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.

Дочь: Демяненко Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович

Кровное, Сумська область
Восприемник
21.11.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Потапович Черняков
Рождение ребёнка
13.07.1877 ст.

Дочь: Демяненко Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович

Кровное, Сумська область
Восприемник
25.03.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Гавриил Потапович Черников
Рождение ребёнка
15.12.1879 ст.

Сын: Демяненко Павел Данилович

Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.

Дочь: Ефросиния Даниловна

Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович

Кровное, Сумська область
Восприемник
10.04.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Потапович Черняков
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.

Сын: Демяненко Яков Данилович

Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PF-D?i=279&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.07.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Потапович Черняков
Рождение ребёнка
21.02.1887 ст.

Сын: Демяненко Федор Данилович

Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
30.07.1890 ст.

Муж: Декашенко Григорий Захарович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.07.1899
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