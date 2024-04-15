Демяненко (Толстенко) Параскева Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиДо ?.07.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.09.1871 ст.
Вера Яковлевна Ковалева
Восприемник
01.06.1873 ст.
Никита Назарович Товстенко
Восприемник
10.01.1874 ст.
Татьяна Яковлевна Коваленко
Восприемник
30.03.1874
Иван Потапович Черняков
Восприемник
16.01.1875 ст.
Иван Венедиктович Кибиков
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
поручитель х Русского крестьянин Гончаренко Матвей | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76H-H?cc=3511744
Рождение ребёнка
01.07.1876 ст.
Дочь: Демяненко Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович
Восприемник
21.11.1876 ст.
Михаил Потапович Черняков
Рождение ребёнка
13.07.1877 ст.
Дочь: Демяненко Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович
Восприемник
25.03.1878 ст.
Гавриил Потапович Черников
Рождение ребёнка
15.12.1879 ст.
Сын: Демяненко Павел Данилович
Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович
Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.
Дочь: Ефросиния Даниловна
Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович
Восприемник
10.04.1884 ст.
Василий Потапович Черняков
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PF-D?i=279&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
08.07.1886 ст.
Антон Потапович Черняков
Рождение ребёнка
21.02.1887 ст.
Сын: Демяненко Федор Данилович
Отец ребёнка: Демяненко Даниил Антонович
Бракосочетание
30.07.1890 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До ?.07.1899