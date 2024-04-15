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Демяненко Павел Данилович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.12.1879 ст.

Дата смерти

05.11.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1879 ст.

Отец: Демяненко Даниил Антонович

Мать: Демяненко Параскева Мироновна

Кровное, Сумська область
Крещение
15.12.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.11.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
06.11.1887 ст.
на отведенно кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDY5?i=192&cc=3511744&cat=1008700
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