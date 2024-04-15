Демяненко Павел Данилович
Место рождения
Дата рождения15.12.1879 ст.
Дата смерти05.11.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1879 ст.
Крещение
15.12.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.11.1887 ст.
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
06.11.1887 ст.
на отведенно кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDY5?i=192&cc=3511744&cat=1008700