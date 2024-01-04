Демяненко Марфа Даниловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1876 ст.
Дата смерти03.07.1876 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1876 ст.
Крещение
01.07.1876 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Моисей Маркович Будненко, Мария Никитична Чернишова
Смерть
03.07.1876 ст.
Причина смерти: слаборождена
Похороны
05.07.1876 ст.
на кладбище