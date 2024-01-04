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Демяненко Марфа Даниловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.07.1876 ст.

Дата смерти

03.07.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1876 ст.

Отец: Демяненко Даниил Антонович

Мать: Демяненко Параскева Мироновна

Кровное, Сумська область
Крещение
01.07.1876 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Моисей Маркович Будненко, Мария Никитична Чернишова
Смерть
03.07.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборождена
Похороны
05.07.1876 ст.
на кладбище
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