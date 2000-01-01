Сотников Семён Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Семён Аксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Сотникова Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Сотникова Ефимья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Сотников Федот Семёнович

Мать ребёнка: Сотникова Ефимья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафья Семёновна

Мать ребёнка: Сотникова Ефимья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сотников Александр Семёнович

Мать ребёнка: Сотникова Ефимья Варфоломеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1811
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