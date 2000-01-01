Сотников Семён Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Сотникова Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Сотникова Ефимья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Сотникова Ефимья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафья Семёновна
Мать ребёнка: Сотникова Ефимья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сотников Александр Семёнович
Мать ребёнка: Сотникова Ефимья Варфоломеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1811