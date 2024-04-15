Пархоменко Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пархоменко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Пархоменко Яков Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пархоменко Прокопий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пархоменко Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Пархоменко Семен Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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