Пархоменко Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пархоменко Григорий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Пархоменко Яков Федорович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Пархоменко Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пархоменко Иван Федорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пархоменко Семен Федорович
Смерть
Неизвестно