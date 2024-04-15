Пархоменко Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Пархоменко Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1841
Сын: Пархоменко Петр Семенович
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1854
Сын: Пархоменко Антон Семенович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
02.11.1854 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Васильевна Бардак
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно