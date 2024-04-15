Пархоменко Антон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1847 и 1854
Дата смерти06.02.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1854
Отец: Пархоменко Семен Федорович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
18.04.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Тимофеевич Михайличенко
Рождение ребёнка
08.02.1876 ст.
Дочь: Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Пархоменко Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
04.01.1878 ст.
Сын: Пархоменко Иван Антонович
Мать ребёнка: Пархоменко Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
24.?.1882 ст.
Сын: Пархоменко Григорий Антонович
Мать ребёнка: Пархоменко Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
10.11.1884 ст.
Дочь: Пархоменко Степанида Или Ефимия Антоновна
Мать ребёнка: Пархоменко Анна Иосифовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-W?cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1892 ст.
Причина смерти: от водной
Похороны
07.02.1892 ст.
на отведенном кладбище