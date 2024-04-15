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Пархоменко Антон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1847 и 1854

Дата смерти

06.02.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1854

Отец: Пархоменко Семен Федорович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
18.04.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Тимофеевич Михайличенко
Рождение ребёнка
08.02.1876 ст.

Дочь: Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Пархоменко Анна Иосифовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.01.1878 ст.

Сын: Пархоменко Иван Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
24.?.1882 ст.

Сын: Пархоменко Григорий Антонович

Мать ребёнка: Пархоменко Анна Иосифовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.11.1884 ст.

Дочь: Пархоменко Степанида Или Ефимия Антоновна

Мать ребёнка: Пархоменко Анна Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-W?cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Анна Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
06.02.1892 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водной
Похороны
07.02.1892 ст.
на отведенном кладбище
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