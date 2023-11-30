(Пархоменко) Степанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пархоменко) Степанида Антоновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.11.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1884 ст.

Отец: Пархоменко Антон Семенович

Мать: Пархоменко Анна Иосифовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-W?cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.11.1884 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Ефим Осипович Ковалев, Ирина Ивановна Карпенко
Смерть
Неизвестно
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