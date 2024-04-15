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Пархоменко Прокопий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Пархоменко Федор Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Пархоменко Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пархоменко Антон Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пархоменко Прокопий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Агафья Федоровна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-6?i=419&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1846
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