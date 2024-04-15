Пархоменко Прокопий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1846
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Пархоменко Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Пархоменко Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пархоменко Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пархоменко Прокопий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-6?i=419&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1846