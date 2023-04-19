Чулкова Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чулков Алексей
Мать: Чулкова Оксинья
Рождение ребёнка
23.02.2007
Сын: Чулков Владимир Николаевич
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадочников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадочникова Екатерина
Смерть
Неизвестно