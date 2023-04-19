Чулкова Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чулков Алексей

Мать: Чулкова Оксинья

Рождение ребёнка
23.02.2007

Сын: Чулков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадочникова Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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