Табачников Иван
Место рождениягород Прокопьевск Кемеровская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
город Прокопьевск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табачникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Табачникова (Чулкова) Нина Алексеевна
город Прокопьевск Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
город Прокопьевск Кемеровская область