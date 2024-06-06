Табачников Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Табачников Иван

Место рождения

город Прокопьевск Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

город Прокопьевск Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табачникова (Чулкова) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табачникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Табачникова (Чулкова) Нина Алексеевна

город Прокопьевск Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
город Прокопьевск Кемеровская область

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