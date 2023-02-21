Чулков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чулков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Чулкова Оксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чулкова Оксинья
г.Прокопьевск, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулкова Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Чулкова Оксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулкова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Чулкова Оксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чулков Григорий Александрович
Мать ребёнка: Чулкова Оксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чулков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Чулкова Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чулкова Оксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чулкова Оксинья
Смерть
Неизвестно