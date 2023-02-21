Чулков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чулков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Чулкова Оксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Чулкова Оксинья

г.Прокопьевск, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулкова Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Чулкова Оксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулкова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Чулкова Оксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Григорий Александрович

Мать ребёнка: Чулкова Оксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Чулкова Оксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чулкова Оксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чулков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Чулкова Оксинья

Смерть
Неизвестно
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