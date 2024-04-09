Ермолаев Михайло Афанасиев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ермолаев Афанасей Григорьев
Мать: Марина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1834
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина 1Я Жена) София Михайлова
Рождение ребёнка
22.09.1835
Дочь: (Ермолаева) Ефросиния Михайлова
Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина 1Я Жена) София Михайлова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ермолаев Василий Михайлов
Мать ребёнка: (2Я Жена) Августа Данилова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Ермолаева) Матрона Михайлова
Мать ребёнка: (2Я Жена) Августа Данилова
Рождение ребёнка
?.02.1854
Мать ребёнка: (2Я Жена) Августа Данилова
Рождение ребёнка
09.09.1857
Мать ребёнка: (2Я Жена) Августа Данилова
Смерть
Неизвестно