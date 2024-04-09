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Ермолаев Михайло Афанасиев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ермолаев Афанасей Григорьев

Мать: Марина Алексеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (2Я Жена) Августа Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева (Сереткина 1Я Жена) София Михайлова

Рождение ребёнка
14.07.1834

Сын: Ермолаев Илья Михайлов

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина 1Я Жена) София Михайлова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.09.1835

Дочь: (Ермолаева) Ефросиния Михайлова

Мать ребёнка: Ермолаева (Сереткина 1Я Жена) София Михайлова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ермолаев Василий Михайлов

Мать ребёнка: (2Я Жена) Августа Данилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Ермолаева) Матрона Михайлова

Мать ребёнка: (2Я Жена) Августа Данилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.02.1854

Сын: Ермолаев Иван Михайлов

Мать ребёнка: (2Я Жена) Августа Данилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.09.1857

Сын: Ермолаев Осип Михайлов

Мать ребёнка: (2Я Жена) Августа Данилова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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