Марина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ермолаев Михайло Афанасиев
Отец ребёнка: Ермолаев Афанасей Григорьев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Ермолаев) Акилина Афанасьева
Отец ребёнка: Ермолаев Афанасей Григорьев
Смерть
Неизвестно