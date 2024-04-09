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Марина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Афанасей Григорьев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ермолаев Михайло Афанасиев

Отец ребёнка: Ермолаев Афанасей Григорьев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Ермолаев) Акилина Афанасьева

Отец ребёнка: Ермолаев Афанасей Григорьев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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