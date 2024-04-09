(2Я Жена) Августа Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ермолаев Василий Михайлов
Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Афанасиев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Ермолаева) Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Афанасиев
Рождение ребёнка
?.02.1854
Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Афанасиев
Рождение ребёнка
09.09.1857
Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Афанасиев
Смерть
Неизвестно