(2Я Жена) Августа Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(2Я Жена) Августа Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Михайло Афанасиев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ермолаев Василий Михайлов

Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Ермолаева) Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.02.1854

Сын: Ермолаев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.09.1857

Сын: Ермолаев Осип Михайлов

Отец ребёнка: Ермолаев Михайло Афанасиев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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