Велижанина (Намятова) (Велижанина (Намятова)) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения17.01.1912
Дата смерти12.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1912
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Воинкова (велижанина) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович
Рождение ребёнка
06.07.1938
Дочь: Фалалеева Александра Петровна
Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович
Рождение ребёнка
09.06.1940
Дочь: Боталова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губина Лидия Петровна
Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Кондрашина Велижанина Нина Петровна
Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович
Смерть
12.04.1996
Похороны
Неизвестно
Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область