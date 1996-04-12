Велижанина (Намятова) (Велижанина (Намятова)) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велижанина (Намятова) (Велижанина (Намятова)) Татьяна Петровна

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.01.1912

Дата смерти

12.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Воинкова (велижанина) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович

Рождение ребёнка
06.07.1938

Дочь: Фалалеева Александра Петровна

Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович

Рождение ребёнка
09.06.1940

Дочь: Боталова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Лидия Петровна

Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Кондрашина Велижанина Нина Петровна

Отец ребёнка: Велижанин Петр Иосифович

Смерть
12.04.1996
Похороны
Неизвестно
Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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