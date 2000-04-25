Маслова Кондрашина Велижанина (Велижанина) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.04.2000
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.?.?
Отец ребёнка: Маслов Леонид
Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Леонид
Развод
Неизвестно
Муж: Кондрашин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашин ?
Смерть
25.04.2000