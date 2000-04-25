Маслова Кондрашина Велижанина (Велижанина) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Кондрашина Велижанина (Велижанина) Нина Петровна

Маслова Кондрашина Велижанина (Велижанина) Нина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Велижанин Петр Иосифович

Мать: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
05.?.?

Сын: Маслов Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Маслов Леонид

Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Леонид

Развод
Неизвестно

Муж: Кондрашин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашин ?

Смерть
25.04.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close