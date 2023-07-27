Велижанин Петр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1907
Дата смерти01.05.1991
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1907
Отец: Велижанин Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Воинкова (велижанина) Раиса Петровна
Мать ребёнка: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1938
Дочь: Фалалеева Александра Петровна
Мать ребёнка: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
09.06.1940
Дочь: Боталова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
01.05.1991