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Велижанин Петр Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1907

Дата смерти

01.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1907

Отец: Велижанин Иосиф Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Воинкова (велижанина) Раиса Петровна

Мать ребёнка: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
06.07.1938

Дочь: Фалалеева Александра Петровна

Мать ребёнка: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
09.06.1940

Дочь: Боталова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Кондрашина Велижанина Нина Петровна

Мать ребёнка: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна

Смерть
01.05.1991
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