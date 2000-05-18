Воинкова (Велижанина) (Воинкова (Велижанина)) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти18.05.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
11.04.1947
Дочь: Галина Витальевна
Отец ребёнка: Воинков Виталий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воинков Александр Витальевич
Отец ребёнка: Воинков Виталий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2000