Воинкова (Велижанина) (Воинкова (Велижанина)) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Велижанина) (Воинкова (Велижанина)) Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

18.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Велижанин Петр Иосифович

Мать: Велижанина (намятова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
11.04.1947

Дочь: Галина Витальевна

Отец ребёнка: Воинков Виталий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воинков Александр Витальевич

Отец ребёнка: Воинков Виталий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Виталий Григорьевич

Смерть
18.05.2000
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