Воинков Виталий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти26.09.2011
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Воинков Григорий Архипович
Мать: Воинкова Серафима
Рождение ребёнка
11.04.1947
Дочь: Галина Витальевна
Мать ребёнка: Воинкова (велижанина) Раиса Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воинков Александр Витальевич
Мать ребёнка: Воинкова (велижанина) Раиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2011