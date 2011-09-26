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Воинков Виталий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

26.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Воинков Григорий Архипович

Мать: Воинкова Серафима

Рождение ребёнка
11.04.1947

Дочь: Галина Витальевна

Мать ребёнка: Воинкова (велижанина) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воинков Александр Витальевич

Мать ребёнка: Воинкова (велижанина) Раиса Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова (велижанина) Раиса Петровна

Смерть
26.09.2011