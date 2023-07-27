Воинков Григорий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Воинков Архип
Рождение ребёнка
1930
Сын: Воинков Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Воинкова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Воинкова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Воинкова Серафима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинкова Серафима
Смерть
Неизвестно