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Воинков Григорий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Воинков Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Воинков Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Воинкова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Воинкова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Воинкова Серафима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Серафима

Смерть
Неизвестно
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