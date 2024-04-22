Кадышева Параскева Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадышева Параскева Георгиева

Кадышева Параскева Георгиева

Место рождения

Сизево, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Георгий Михаилов

Мать: не указана

Сизево, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1882 ст.

Сын: Кадышев Дмитрий Григориев

Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин

Вотские Бисарки
Рождение ребёнка
07.11.1884

Сын: Кадышев Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин

Рождение ребёнка
30.04.1887 ст.

Сын: Кадышев Яков (Иаков) Григориев

Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин

Вотские Бисарки
Рождение ребёнка
29.01.1890 ст.

Дочь: Кадышева Анна Григорьева

Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин

Рождение ребёнка
16.09.1892 ст.

Дочь: Кадышева Вера Григорьева

Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин

Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.

Дочь: Кадышева Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин

Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.

Сын: Кадышев Захария Григорьев

Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин

Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.

Дочь: Урсегова Ефросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин

Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close