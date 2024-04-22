Кадышева Параскева Георгиева
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Георгий Михаилов
Рождение ребёнка
20.10.1882 ст.
Сын: Кадышев Дмитрий Григориев
Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин
Вотские Бисарки
Рождение ребёнка
07.11.1884
Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин
Рождение ребёнка
30.04.1887 ст.
Сын: Кадышев Яков (Иаков) Григориев
Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин
Вотские Бисарки
Рождение ребёнка
29.01.1890 ст.
Дочь: Кадышева Анна Григорьева
Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин
Рождение ребёнка
16.09.1892 ст.
Дочь: Кадышева Вера Григорьева
Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин
Рождение ребёнка
21.01.1895 ст.
Дочь: Кадышева Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.
Сын: Кадышев Захария Григорьев
Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.
Дочь: Урсегова Ефросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин
Рождение ребёнка
19.05.1907
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Кадышев Григорий Фокин
Смерть
Неизвестно