Кадышев Яков (Иаков) Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышев Яков (Иаков) Григориев

Место рождения

Вотские Бисарки

Дата рождения

30.04.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1887 ст.

Отец: Кадышев Григорий Фокин

Мать: Кадышева Параскева Георгиева

Вотские Бисарки
Рождение ребёнка
08.11.1912

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева

Бракосочетание
1912

Жена: Гликерия (Лукия) Андреева

Рождение ребёнка
27.07.1915

Сын: Кадышев Павел Яковлев

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кадышев Еким Яковлев

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кадышев Максим Яковлев

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кадышев Варфоломей Яковлевич

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева

Смерть
Неизвестно
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