Кадышев Яков (Иаков) Григориев
Место рожденияВотские Бисарки
Дата рождения30.04.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1887 ст.
Вотские Бисарки
Рождение ребёнка
08.11.1912
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
27.07.1915
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кадышев Еким Яковлев
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кадышев Варфоломей Яковлевич
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Андреева
Смерть
Неизвестно